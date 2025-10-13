  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Katz'dan skandal ateşkes açıklaması: Anlaşmanın ihlali sayılır, yanıt veririz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklaması üzerine ateşkesi bozma tehdidinde bulundu. Katz, açıklamasında, 'Herhangi bir gecikme veya kasıtlı kaçınma, anlaşmanın açık bir ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre yanıt verilecektir.' ifadelerini kullandı.

Katz, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerini geri getirmek olduğunu belirtti.

Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklamasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Katz, bunun "Hamas'ın sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına geldiğini" savundu.

"YANIT VERİLECEKTİR"

Katz, ateşkesi bozmakla tehdit ederek "Herhangi bir gecikme veya kasıtlı kaçınma, anlaşmanın açık bir ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre yanıt verilecektir." ifadelerini kullandı.

4 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİNİN TESLİM EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Hamas, bugün Gazze'de tutulan 4 İsrailli esirin cesedinin teslim edileceğini açıklamıştı. İsrail ordusu da Kızılhaç ekiplerinin cesetleri teslim almak üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasına doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum sebebiyle İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin zaman alacağı belirtilmişti.

İsrail tarafı, Gazze'de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20'sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.

