Son dakika: İsrail ve Gazze'de esir takası başladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.
Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.
Hamas, saat 08:00 sularında 7 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı.
İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu bildirilmişt
İsrail ordusu, Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esiri Kızılhaç'tan teslim aldığını duyurdu
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.
Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail'e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.
İSRAİL BASININA GÖRE HAMAS, ESİRLER SALIVERİLMEDEN ÖNCE AİLELERİYLE KONUŞMALARINA İZİN VERDİ
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hamas, esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi.
İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.
HAMAS: KASSAM TUGAYLARI, ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASINDA 20 ESİRİ SERBEST BIRAKACAK
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail'i ateşkes anlaşmasına bağlı tutmaya zorlamasının önemine dikkat çekilerek, esirleri salıverme adımı teyit edildi.
Kassam Tugaylarının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında elindeki 20 İsrailli esiri serbest bırakacağı belirtildi.
Açıklamada, "Hareket bu adımla yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Hamas bu adımla ayrıca, arabulucuların Siyonist düşmanı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak ve anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasını tamamlamak için yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.
Uzun yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirlerin özgür kalmalarının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının gösterdiği direncin meyvesi ve "yeni Nazilere karşı boyun eğmeyen güçlü iradenin" göstergesi olduğu vurgulandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de 2 yıl boyunca işlediği soykırım ve yıkıma rağmen esirleri kurtaramadığı ve sonunda Filistinli direniş gruplarının şartlarını kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Gazze'deki hükümet, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirleri karşılama hazırlıklarında 7 bin kişinin görev aldığını duyurdu.
Gazze'deki hükümetin Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinliler için karşılama hazırlıkları yapıldığı belirtildi.
Özgürlüklerine kavuşacak Filistinli esirleri karşılama hazırlıklarında 7 binden fazla kişinin görev aldığı, İsrail hapishanelerinde uzun süre kalan Filistinli esirlere sağlık ve diğer bazı hizmetleri sunmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'ndeki hasta bir esiri almak için ekip gönderdikleri aktarıldı.