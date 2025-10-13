Son dakika: İsrail ve Gazze'de esir takası başladı

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu bildirilmişt

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.

İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.

HAMAS: KASSAM TUGAYLARI, ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASINDA 20 ESİRİ SERBEST BIRAKACAK

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail'i ateşkes anlaşmasına bağlı tutmaya zorlamasının önemine dikkat çekilerek, esirleri salıverme adımı teyit edildi.

Kassam Tugaylarının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında elindeki 20 İsrailli esiri serbest bırakacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hareket bu adımla yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Hamas bu adımla ayrıca, arabulucuların Siyonist düşmanı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak ve anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasını tamamlamak için yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirlerin özgür kalmalarının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının gösterdiği direncin meyvesi ve "yeni Nazilere karşı boyun eğmeyen güçlü iradenin" göstergesi olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de 2 yıl boyunca işlediği soykırım ve yıkıma rağmen esirleri kurtaramadığı ve sonunda Filistinli direniş gruplarının şartlarını kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.