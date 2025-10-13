Gazze için tarihi gün! Liderler ’Niyet Belgesi’ni imzaladı

Mısır'ın Şarm-el Şeyh şehrinde düzenlenen tarihi Gazze Zirvesi başladı. ABD Başkanı Trump, zirve kapsamında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KAPSAMLI BİR ANLAŞMA"

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının çok kapsamlı olduğunu ve bunun bir parçası olmanın büyük onur olduğunu dile getiren Trump, "Her şeyle ilgili anlaşmamız var. Rehineleri kurtardık. Planımıza uygun şekilde rehineleri aldık. Ne yazık ki bir sürü ölü bedeni de bulduk. Bazılarını da bulamadık. Kalan bedenlerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum." dedi.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trump, "300 yıllık çatışmayı sonlandırdık. Bu masada ülkelerini temsil eden liderler çok iyi. Katar'a da teşekkür ediyorum. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO ile bir sorunu var. Beni aradılar. Bize iyilik yapar mısın dediler. Erdoğan'la konuşur musun dediler. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İYİ NİYET BELGESİ İMZALANDI

Trump'ın açıklamalarının ardından liderler Gazze için tarihi 'Niyet Belgesi'ni imzaladı.

"HERKESİN İMKANSIZ DEDİĞİ ŞEYİ BAŞARDIK"

Trump, 'Niyet Belgesi'nin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Trump, "Herkesin imkansız dediği şeyi başardık. Orta Doğu'da barışı sağladık" dedi.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİRİSİ"

Trump, "Başkan Erdoğan çok güçlü birisi. Onu çok seviyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var." dedi.