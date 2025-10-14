ABD’de uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'NİN Teksas eyaletinde Fort Worth kentinde meydana gelen uçak kazasında en az iki kişi hayatını kaybetti. Yerel saatle 13.30 sıralarında, Beechcraft King Air C90 tipi küçük bir uçak, Hicks Havaalanı yakınlarında otoyol kenarındaki tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düştü. Çarpmanın ardından uçakla birlikte bazı tırlar ve bir ticari bina alev aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinden yükselen devasa bir duman bulutu ve alevler dikkat çekti. Fort Worth, Tarrant, Haslet ve çevre bölgelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, kaza mahallinde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğruladı.