Fransa’da Gazze için yardım konferansı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de önceliğin insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması olduğunu belirterek, gelecek haftalarda Gazze insani yardım konferansına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi. Macron, Fransa'nın Gazze konusunda Filistin yönetimiyle "çok özel bir rol" üstleneceğini kaydetti. Bu bağlamda Filistin yönetiminin "kapsamlı bir reforma" ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Macron, Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde "hiçbir yeri olamayacağını" savundu. Ülkesinin Gazze'deki kalıcı barışta rol oynayacağının altını çizen Macron, önceliğin Gazze'deki insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması olduğunu vurguladı.