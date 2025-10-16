Başkan Erdoğan: Vatan toprağındaki her vatandaş eşittir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı. Genç kaymakam adaylarının gururuna ortak oldukları töreni tertip eden İçişleri Bakanlığına, Bakan Ali Yerlikaya'ya ve ekibine teşekkürlerini ileten Erdoğan, Derik Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk ile görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen tüm idarecileri rahmetle ve minnetle andı.

KAHRAMAN ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

İstiklal ve istikbal için, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin tamamının kabirlerinin nur, mekanlarının cennet, makamlarının ali olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Rabb'im, bizlere ve sizlere de aziz şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyabilmeyi nasip eylesin. Farklı stajlar ve yabancı dil eğitimiyle 46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren siz kıymetli kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum. Sizler gibi pırıl pırıl, yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu, bilgili ve şahsiyetli evlatlar yetiştiren anne ve babalarınıza hürmetlerimi arz ediyorum. İlkokuldan üniversiteye kadar üzerinizde emeği olan hocalarınıza saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"81 İLİN HER İLÇESİ AYNI KIYMETTEDİR"

Çekilecek kurayla, 16'sı kadın, toplam 110 kaymakam adayını yeni görev yerlerine uğurlayacaklarını belirten Erdoğan, "Sinesinde yetiştiğiniz bu memleketin her karışına aşkla, özveriyle, yüksek bir şuurla hizmet edeceğinizden en ufak bir şüphe duymuyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum. Yeni görev yerleriniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya kadar 81 ilin ve 922 ilçenin kendileri için aynı önem ve kıymette olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en yüksek seviyede kamu hizmetine erişmesi, huzur ve emniyet içinde yaşaması, devlet olarak bizim en temel önceliğimizdir. Bunun için siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor" dedi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Kaymakamlara seslenen Başkan Erdoğan, "Şunu asla ve asla unutmayın, inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes, devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi etrafında şekillenmiştir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EMİN VE EHİL ELLERDE

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün toplandı. Toplantıda, Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alındı. Toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye'nin güvende olduğunu dile getirdi. "TUZAĞA DÜŞMEDİK"

ÖZELLİKLE Batılı ülkelerin ciddi bunalım yaşadığı bir dönemde, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik. 23 yılın engin tecrübesiyle politikalarımızı belirledik. Dün bizi

Batı'dan uzaklaştığımızı iddia edenler bugün takdir ediyor" diye konuştu.

"İSRAİL'İN SİCİL'İ BOZUK"

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği çok yakın zamanda üreteceklerini dile getiren Erdoğan, "Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasında yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. 694 milyon ton kaynak olduğu belirlendi. Nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu diyorsa iftira atıyordur" dedi. Türkiye'nin dış politikada barıştan, adaletten ve çözümden yana tutumuyla vazgeçilmez bir oyuncu haline geldiğini belirten Erdoğan, "Özellikle çatışma çözümlerinde Batı'nın takip ettiği, örnek aldığı bir ülkeyiz. Suriye meselesinde duruşumuzu asla bozmadık. Gazze'de de ilk günden itibaren haklının ve adaletin safında yer aldık. Gazze'nin evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusunda bozuk sicilinin farkındayız. Bu gerçeğin Hamas ve Gazzeli kardeşlerimiz daha çok farkında. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. ABD, Mısır ve Katar'ın da benzer bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Mutabakatın uygulanmasının yakından takipçisi olacağız. Yeni bir aşamaya geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.