Başkan Erdoğan talimat verdi: Sahte e-imzaya geçit verilmeyecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti.

TEDBİR ALINDI

Talimatla birlikte kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı. DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Başkanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

YENİ BİRİM KURULUYOR

Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek. Kararnameyle, Başkanlığa verilen görev kapsamında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyelerinde merkez teşkilatlarında "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı" kadroları ihdas edildi.