Bilal Erdoğan: “İsrail soykırım için tazminat ödemeli”

İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın buluşmasında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 1973'te kurulan vakfın yakın zamanda 50'nci yılını geride bıraktığını hatırlatan Erdoğan, cemiyetin Türkiye'deki 75 yıllık ilim yayma geleneğinin ülke tarihiyle çok ilişkili, sosyal tarihle de çok irtibatlı olduğunu dile getirdi.

"BİN YILLIK TARİH VAR"

Bilal Erdoğan, "Bizim varoluş meselemiz, yani milletçe kendi kimliğimizle ve kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında gerçekten bu cemiyeti kuran insanlar bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Bugün yeniden Türkiye eğer bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse bugün yine bu ülkede yüzyıllara, hatta bin yıla sahip tarihi kültürümüz, inancımız, geleneklerimiz yaşatılıyorsa işte bu gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler, buna belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz" dedi. Bilal Erdoğan, basın toplantısının ardından medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, her savaşın sonunda bir tarafın tazminat ödediğini belirtti.Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Körfez Savaşı'ndan bahseden Erdoğan, "Burada da soykırım yaptığı sabit olan bir tarafın muhakkak savaş tazminatı ödemesiyle karşı karşıya gelmesi gerekir. Yok işte tespit yapılmış, 70 milyar dolarlık inşaat bütçesinden bahsediliyor. Bu 70 milyar doları İsrail'in vermesi gerekir ki İsrail bir daha yıkmasın böyle. Onun da bir teminatı, sigortası olarak görüyorum bunu. Bunun için İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç var" diye konuştu.