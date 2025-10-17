Dudu nineden Çerçioğlu’na teşekkür: Artık üşümeyecek

Aydın Efeler'de yaşayan Dudu Hazır, kırık camlı, kapısız evinde kışa girilirken yaşam mücadelesi veriyordu. Yıllardır soğukla boğuşan yaşlı kadının yardım çağrısını ilk duyan Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı oldu. Akrancı'nın talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri kısa sürede Dudu ninenin evine ulaştı. Her gün sıcak yemek hizmeti başlatılırken, evin onarımı için de çalışmalar hızla başladı. Kırık camlar takıldı, kapılar yenilendi, ev yaşanabilir hale getirildi. Yıllardır zor şartlarda yaşamını sürdüren Dudu Hazır, yapılan onarımların ardından büyük sevinç yaşadı. "Artık üşümeyeceğim, Allah razı olsun" diyerek yaşlı kadın duygularını dile getirdi. Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı da destek olan herkese teşekkür ederek, "Dudu ninemize yardım eli uzatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve devletimizin kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve belediye başkanlarımız olduğu sürece hiç kimse mağdur kalmayacaktır" dedi.