İzmir’de kongre öncesi son güne özel çark! CHP’de yeni bir dayatma daha

İZMİR CHP Örgütü, aday tartışmalarının gölgesinde bugün kongreye gidiyor. Kooperatif davası kapsamında tutuklu bulunan mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Genel Başkan Özgür Özel ve parti üst yönetimince tek aday olarak dayatıldığı kongre öncesi dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Davanın 13 Ekim'deki duruşmasında ev hapsiyle tahliye edilen Aslanoğlu'ndan son anda vazgeçildi. Kararı ise kentte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin duyurdu.

YENİ BİR DAYATMA DAHA

AYTEKİN'İN Aslanoğlu ile görüşüp yeni il başkan adayı olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ile yola devam edeceklerini bildirdiği öğrenildi. Parti içi tartışmaları zirveye taşıyan ve tepki çeken yeni dayatma sonrası Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya örgütten 'aday olması' yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. Kaya'yı Karşıyaka örgütünün de desteklediği öğrenilirken bugüne kadar Olgun Atila ve Ezgi Deniz Urunga gibi birçok ismin adaylık için ismi geçmişti.