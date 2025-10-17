“SDG terör örgütü Suriye ordusuna katılmalı”

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye ordusu ve SDG terör örgütü arasındaki çatışmalarla ilgili bilgi veren kaynaklar, "Suriye Yeni Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz" bilgisi verildi.