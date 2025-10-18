Özel’in antidemokratlığı CHP’lileri çileden çıkardı!

CHP Genel Merkezi, kooperatif davasından tutuklu iken tek aday olarak belirlediği mevcut İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından, son dakika çark etti. Dün gerçekleştirilen İl Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Çağatay Güç'ün İl Başkanı Adayı olarak belirlenmesi partiyi karıştırdı.

İKNA ODALARI KURULDU

CHP lideri Özgür Özel'in bu kararı tek başına aldığı ve Çağatay Güç'ün adaylığına karşı çıkanları tehdit ettiği öne sürüldü. Özel, adaylık konusuyla ilgili "Hemen bu işi bitirin ve açıklayın. Tek aday olarak Çağatay Güç'ün olmasını istiyorum" sözleriyle parti içinde sert tutumda bulunduğu kaydedildi. Dün gerçekleşen il kongre öncesi yaşanan krizler, parti tabanı ve İzmirli CHP'lileri çileden çıkardı. Partililer, "Hiç bu kadar aciz duruma düşmemiştik. Özgür Özel'in talimatı ile ikna odaları kuruluyor, tek aday dayatması yapılıyor. Karşı çıkanı partiden ihraç etmekle tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı. CHP'de hiç bir dönem böyle bir skandal yaşamadıklarını belirten partililer, "Partimizde demokrasi yokken, biz kime demokrasi vaat ediyoruz!Böyle bir aday dayatması neden yapıldı asıl bu araştırılmalı. İkna etmek için özel odalarda görüşmeler ayarlanıyor. Birileri artık çıkıp 'kral çıplak' demeli" serzenişinde bulundu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da dün erken saatlerde kongreye katılmayacağını açıkladı. Kılıç, "Bugün ne yazık ki emeğin sesi değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor. Bugün kongreye katılmıyor olmam, partime olan bağlılığımın ölçüsü değil; anti-demokratik uygulamalara sessiz kalamayan vicdanımın bir gereğidir" açıklamasını yaptı.

VEKİLLER SESSİZ

İzmir vekillerin de sessiz kalması ve destekledikleri adayların sahaya çıkamaması nedeniyle Özgür Özel'in hedefinde oldukları öne sürüldü. Özel'in İzmir vekillerinin de üstünü çizdiği ve onlara karşı cephe aldığı kulislere yansıdı. İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın sessizliği de on binlerce üyeyi isyan ettirmiş durumda.