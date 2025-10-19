Bakan Göktaş ilk kez açıkladı: Aile Enstitüsü kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlara müjdeler verdi ve Türkiye'nin geleceği için tarihi uyarılarda bulundu. Bakan Göktaş, Türkiye'nin demografik olarak yaşlandığına dikkat çekerek, "Nüfus, savunma sanayii kadar önemli" dedi ve bu kapsamda devletin zirvesinde "Nüfus Politikaları Kurulu" ve bakanlığa bilimsel destek sunacak bir "Aile Enstitüsü" kurulduğunu belirtti. 'SIFIR TOLERANS'

Aile ve Gençlik Fonu'na 160 bin çiftin başvurduğunu belirten Göktaş, annelere yönelik 4,6 milyar TL'lik destek ödemesinin de 30 Ekim'de hesaplara yatacağı müjdesini verdi. Kadına şiddete karşı "sıfır tolerans" mesajı veren Bakan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ise şehit yakınları ve gazilerle birlikte, "hiçbir annenin gözyaşı dökmemesi" hedefiyle yürütüldüğünü vurguladı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dahi dünyaya "Ailemiz geleceğimizdir" mesajı verdiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bu vizyon doğrultusunda tarihi adımlar atıldığını ve Türkiye'de ilk kez bütüncül bir "Aile Eylem Planı" oluşturulduğunu açıkladı.