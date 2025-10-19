Başkan Erdoğan, Bayraktar’ı vefatının 4. yılında andı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı. Erdoğan, "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, Milli Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.