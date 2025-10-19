Başkan Erdoğan’dan KKTC seçimlerine ilişkin açıklama: Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN OLDU

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.