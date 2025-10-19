Görüntüler yürek burkuyor: Gazze mezarlıklarında boş yer kalmadı!

Katil İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, saldırılarda ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Hamas Hareketi, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Şaban ailesine yönelik İsrail saldırısını "tüm unsurlarıyla işlenmiş planlı bir katliam" olarak nitelendirdi. Hamas tavrafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun önceki akşam saatlerinde Şaban ailesinin aracına doğrudan tank mermisi attığı, saldırıda 7'si çocuk 3'ü kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek saldırının sivillere karşı planlı ve kasti şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

NAAŞLAR ÇIKARILDI

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı çıkardıklarını kaydetti. Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti. Sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7/24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti. Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını dile getiren Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı.