Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı! 200 kişi hakkında dava açıldı: İşte 7 belediye başkanı için istenen cezalar

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN 704 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN İSTENEN CEZALAR İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya'nın 2 farklı eylemden "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı "İhaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI 31 Mayıs'tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor.

AMAÇ DAHA BÜYÜK BEDELLİ İHALE KAZANMAKTI İddianamede, suç örgütünün ekonomik anlamda büyümesinde en önlemli etkenin kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihaleleri kazanmak olduğu belirtilerek, bu yapının, zaman içerisinde kendisini "ihaleler" yönünden geliştirdiği, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ayak uydurduğu ve ihale bilgisi yönünden alanında uzman kişileri şirket çalışanı olarak yakınında tuttuğu ve bu kapsamda daha büyük bedelli ihaleleri kazanmayı hedeflediği anlatıldı. AZİZ İHSAN AKTAŞ: EN TEPESİ BENİM Örgütün hiyerarşisinden bahsedilen İddianamede, örgüt liderinin tartışılmaz ve karşı konulamaz tek söz sahibi olmakla birlikte, örgüt lideri tarafından suç örgütünün yöneticilerine verdiği talimatları alt kadroya iletilerek suç faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi. Tanık Arif Orta' nın sunduğu ses kaydında örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın "En tepesi benim, ben geldim" şeklindeki söylemi bu oluşumun tepesindeki ismin Aktaş olduğu değerlendirmesi iddianamede yer aldı. BİRBİRİNE BAĞLI BİR ÖRGÜT İddianamede, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı suç örgütünde, örgüt liderine, yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, örgüt lideri ve mensupları arasında sıkı bir birlikteliğin olduğu, çok iyi bir iletişim sistematiği olduğu, örgütün yöneticisi Baki Nugay ile örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğu aktarıldı.