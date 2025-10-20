Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ ve 10 şüpheli hakkında tutuklama talebi!

14 ADLİ KONTROL TALEBİ

Diğer şüpheliler Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu. Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli şahıs ise üzerlerine atılı suçlar kapsamında adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.