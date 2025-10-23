Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü: Gazze için iki devletli çözüm vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç gün sürecek Körfez turu kapsamında dün Umman'a gitti. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık El Said ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündem ikili ilişkiler ve Gazze'ydi.

Al Alam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirileceğini belirtti.

UMMAN'DA GAZZE MESAJI: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde ara buluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Görüşmeyi müteakip yapılan heyetlerarası toplantıda ise, iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.