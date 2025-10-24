SON DAKİKA | CHP kurultay iptal davası reddedildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada karar çıktı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lütfü Savaş ve delegelerin mutlak butlan iddiasıyla açtığı dava için "Konusuz kaldığı için karar vermeye yer olmadığı." hükmünü verdi. Dava reddedildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Duruşma sırasında avukatların beyanları alındı.