Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor. İki lider, ortak basın toplantısı öncesi Eurofighter Anlaşması'nı imzaladı.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek konusunda kararlıyız. Birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Eurofighter mutabakatını iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum.

Birleşik Krallık'la bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projeler de kapı aralayacağına inanıyorum.

Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü sayın başbakanı bir kez daha tebrik ediyorum.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda birlikte adım atılacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesi korumak konusunda hepimize sorumluluklar düşüyor.

Ukrayna-Rusya savaşını da değerlendirdik. Adil barışla çöözüme kavuşturulması konusunda ortak duruşumuzu teyit ettik.