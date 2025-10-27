Casusluk davasında ’istihbarat’ itirafı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca casusluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında dün İmamoğlu ifade verdi. Aynı zamanda İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmelere ulaşıldı. İngiliz istihbaratı bağlantılı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hüseyin Gün, ifadesinde her şeyi anlatarak, "Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğluydu" dedi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A'nın geçtiğimiz Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla başlamıştı.