Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasında şoke eden yeni detay: Vatandaşların kişisel bilgileri Dark Web üzerinden satılmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik casusluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen son operasyonla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 6'sı, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı..
Soruşturma kapsamında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının ve bilgilerin "Dark Web " üzerinden satışa çıkarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti. Aynı uygulamanın içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığının belirlendiği ifade edildi.
Şüphelilerden bazılarının; İBB iştiraki şirketlerin de aralarında olduğu altı ayrı şirkette yöneticilik yaptıklarının ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile iddialar göre firari örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettiklerinin belirlendiği ifade edilmişti.
Haklarında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan şüphelilerin arasında Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş Yüksel bulunuyor.