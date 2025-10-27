Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

JANDARMA Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde Akşit fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, bugün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tuğgeneral Selami Akşit için başsağlığı diledi. Yerlikaya, şunları kaydetti: "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."