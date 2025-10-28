Başkan Erdoğan Altay Tankı törenine özel tasarım TOGG ile geldi

Başkan Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışına Togg'un özel tasarımıyla katıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ile ilk Yeni Altay tanklarının teslimat törenine katıldı. Törene gelişi sırasında Togg'un limuzin versiyonu ile görüntülenen Başkan Erdoğan, özel tasarımlı araçla adeta ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bu versiyonu ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Başkan Erdoğan'ın törene girişinde çekilen görüntülerde, Togg'un uzatılmış gövdeye sahip özel versiyonu dikkat çekti.