İsrail’de 7 Ekim’de ilan edilen OHAL bugün kaldırılacak

İSRAİL'İN güneyinde 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrası ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) yarın kaldırılacağı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 7 Ekim'de ilan edilen OHAL'i kaldırma kararı aldığı belirtildi. Katz'ın OHAL'in yarın kaldırılması kararını İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda aldığı ifade edildi. Aksa Tufanı sonrası İsrail'in güneyinde 2 yılı aşkın süredir OHAL uygulanıyordu. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırmaya başlamıştı.