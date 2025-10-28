Ömer Eşki’nin fiyaskosu milyonları buharlaştırdı

BORNOVA Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin idaresi altında bir kez daha skandal patlak verdi. Görev alanı dışındaki sokak ve caddelere el atan Eşki, bu sefer Mustafa Kemal Caddesi'ni hedef aldı. Vatandaşların vergileriyle finanse edilen yol çalışmaları, adeta bir trajikomik hale dönüştü. Daha önce Ankara Asfaltı Yan Yolu'nda yaşanan çökme faciası hafızalarda tazeyken, yeni hezimetle kamu zararı milyonlarca lirayı aştı. Ömer Eşki'nin büyükşehir belediye başkanlığı sevdası, Bornova'yı borç batağına sürüklerken, yollar köstebek yuvasına döndü. Fotoğraflarda net bir şekilde görülen manzara yürek burkuyor. Yeni döşenen asfaltlar ve kaldırımlar, işçiliğin acemiliği yüzünden sökülüp atılıyor. Hem yayalar hem sürücüler için tehlike saçan bu yollar, bir anlık hata ile kazalara davetiye çıkarıyor. "Öksüzün yetimin hakkını yiyorlar" diye isyan eden Bornova sakinleri, Eşki'nin yönetimini yerden yere vuruyor. Eşki'nin önceki skandalı ise hâlâ unutulmadı. İki yıl önce de yaptırdığı Ankara asfaltı yan yolu 1 haftada çöktü, milyonlar ise buharlaştı. Vatandaş kaybolan 2 milyar TL'nin nereye gittiğini soruyor.