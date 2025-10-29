Başkan Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada da görüşmenin 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağı belirtildi. DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, Başkan Erdoğan ile üçüncü kez görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkacak. Erdoğan daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz'da heyeti kabul etmişti. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçen görüşmede, bir süre önce yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti dahil tüm partilerle ve akşamki resepsiyonda bulunan partilerin lideri ile bir araya gelmişti.