Devlet Bahçeli: “Türkiye Cumhuriyeti devleti payidar olacaktır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in, kurtuluş mücadelesinin muhassalası ve muvaffakiyet beratı olduğunu belirten Bahçeli, 102'nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve bahtiyarlıkla kutladığını ifade etti. Bahçeli, "Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılının ikinci yılına hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ve yüksek hedeflerin refakatiyle ulaşılmıştır. Önümüzde perde perde açılan Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın canlı, cüretkar ve cesaret dolu umutları bulunmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır" dedi. Bahçeli, "Yeni yüzyılın ikinci yılında 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'in, halka dayanan, halkla yaşayan, halkın hissiyat ve iradesiyle var olan, demokrasiyle taçlanan ve gerçek anlamını kazanan yönetim demek olduğunu belirten Bahçeli, "Aziz Atatürk'ün, 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette payidar olacaktır" mesajını verdi.