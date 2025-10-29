BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yeni Altay tankının teslimine dair değerlendirmelerde bulundu. Altay ile tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarının ardına kadar açıldığını vurgulayan Erdoğan, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.

"ONLAR YAPAMAZ DEDİLER"

Erdoğan, "Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz. 'Onlar yapamaz' diyorlardı. Biz 'yaparsa bu ülkenin evlatları yapar' dedik ve yola koyulduk. Kelle koltukta bir mücadeleyle sadece 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik. Namerde muhtaç olmamak için kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başladık. Altay tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerlediklerini belirten Erdoğan, "47 araçtan oluşan sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırdık" şeklinde konuştu.

"KURTLAR SOFRASINDAYIZ"

Erdoğan, "Seri üretim hattımızda her ay 8 adet Altay tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet Altuğ imal edilecek. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamaya geldiysek inşallah bundan sonraki süreci başarıyla yürüteceğiz. Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır. Belki biraz geciktirir. Ama menzile varmamız asla mani olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar eninde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız" dedi. Günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak için her alanda güçlü olmanın gereklili

gerekliliğine vurgu yapan Erdoğan, "Caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Ekonominizi güçlendirmek dışa bağımlılığınızı azaltmak kapasitenizi arttırmak yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi taktirde kurt kurtlar sofrasına dönüşen yeni düzende kimse kimseye acımaz gözünün yaşına bakmaz" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Savunma sanayisinin gelişmesi, güçlenmesi, tam bağımsızlık hedefine ulaşması için canla başla çalışan herkese, sektördeki tüm çalışanlara şükranlarını sunan Erdoğan, "Bu uğurda ter döken, şehadete eren kardeşlerime de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "Altay tankı, Kara Harp gücünü daha üst seviyeye çıkartacak personelin güvenliğini artıracak. Dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı Altay tankı gibi kritik silah sistemlerinin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirecektir" diye konuştu.