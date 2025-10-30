Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI
Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.
10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ
İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.