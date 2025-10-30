Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.