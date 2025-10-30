Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜRKİYE ALEYHTARI MUHALEFET

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bugüne kadar muhalefet partileri Anıtkabir Özel Defterine yazdıkları mesajlarda iktidara yönelik eleştirilerde bulunurken, bu kez Erdoğan, muhalefetin Türkiye aleyhtarı tavırlarını Ata'nın huzurunda tarihe not düştü. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda, "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

KESİNTİSİZ SEFERBERLİK SÜRECEK

Başkan Erdoğan yazısının devamında, "Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun" değerlendirmesinde bulundu.

VATAN KAHRAMANLARINA RAHMET

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj da yayımlayan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan 86 milyon vatandaşa, Kıbrıs Türküne ve sevince ortak olan dost ülkelere hem teşekkür etti hem de bayramlarını kutladı. Erdoğan yayınladığı mesajında "Bugün, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıl dönümünü milletçe iftiharla idrak ediyoruz. İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele'yi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını, bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz Direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.