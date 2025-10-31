Cumhuriyet’in 102’nci yılında anlamlı kutlama

İZMİR Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü, yapımı devam eden Güzelbahçe kampüsüne yeni yerleştirilen 47 metrelik direğe Türk bayrağını çekerek kutladı. Törende konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza ve genç nesillere Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz kazanımları, onun için ne bedeller ödediğimizi bıkıp usanmadan anlatmalıyız" diye konuştu.