Emine Erdoğan’dan ‘Mesnevi’ jesti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Charlotte Merz'i kütüphaneye gelişinde kapıda samimi şekilde karşıladı. Kütüphanenin Cihannüma Salonu'na geçen lider eşleri, Almanya Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi.
Emine Erdoğan, Merz'e Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Almanca baskısını ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.