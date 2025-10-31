Özgür Özel’in açıkladığı bahis iddialarına soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu'nu 152 hakem bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KIBRIS'TA 5,5 MİLYONLUK BAHİS İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki mitinginde, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulundu.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları ihbar sayarak adı geçen kişileri ve olayı araştırmak üzere re'sen soruşturma başlattı.