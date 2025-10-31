  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Özgür Özel’in açıkladığı bahis iddialarına soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış” şeklinde iddialarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialardaki adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere tarafından re’sen soruşturma başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu 152 hakem bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KIBRIS'TA 5,5 MİLYONLUK BAHİS İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki mitinginde, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulundu.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları ihbar sayarak adı geçen kişileri ve olayı araştırmak üzere re'sen soruşturma başlattı.

