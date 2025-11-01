Başkan Erdoğan: ‘İsrail masum değil zalimin ta kendisi’

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 programının açılış konuşmasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'de 70 bin kişiyi şehit ettiğini belirten Erdoğan, "Yaşadığımız her gün daha adil, daha kuşatıcı bir küresel sistemin inşasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor" dedi.

GEZİ'DE KAMP KURANLAR

İsrail'in masum olduğuna yönelik açıklamalara sert tepki gösteren Erdoğan, "Hala ne diyorlar, İsrail masum. Nasıl masum oluyor? Nükleer silah İsrail'de. Güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? Dün işte bu başımıza geldi ve orada gerekenleri zaten söyledik. Tam aksine, masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar var, bombalar var. Her nevi silah var. Kısa menzil, orta menzil, uzun menzilli silahlar var. Nasıl mazlum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz, bunu yutmayız. İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı" diye konuştu. Erdoğan, "Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da aynı şekilde failleri özenle gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır. Bir avuç medya organı ve cesur gazeteci dışında Gazzeli mazlumların sesini dünyaya duyuran olmadı. İnanıyorum ki, uluslararası basın camiası bunun muhasebesini objektif bir şekilde, geç de olsa yapacaktır. Kalemini, kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze'de işlenen soykırım suçlarını karartmak için kullanan iliştirilmiş gazetecilerin ifşası, medyanın itibarı açısından çok önemlidir. Bu noktada TRT'mizin, soykırımın ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle sürdürdüğü yayınlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"MUTABAKATI BOZUYORLAR"

Türkiye'nin de destekleriyle Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatan Erdoğan, "Böylece Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes almaya başladı. Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor, fırsat kolluyor. İşte önceki gün, yine çoğu çocuk, yüzden fazla Gazzeliyi şehit ettiler. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil, tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır. Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türk dizilerinin milyarlarca insan tarafından beğeniyle takip edildiğini söyleyen Erdoğan, "Bu yapımlar sayesinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından pek çok insan hem güzel Türkçemizi öğreniyor, hem de tarihimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle tanışma fırsatı elde diyor" dedi.