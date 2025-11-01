İsrail ordusu ateşkese rağmen katliamlarına devam ediyor

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, güneydeki Han Yunus kenti, İsrail ordusunun bombardımanlarıyla sarsılırken, Gazze kenti de sahil kesiminden İsrail hücumbotlarından açılan ateşlerle, saldırılara maruz kaldı. Biri daha önceki bir saldırıda olmak üzere, Han Yunus kentinde İsrail saldırıları nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentindeki Cella Caddesi'nde de İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.