Rusya: Ukrayna kendi askerlerinin durumunun iyi olmadığını doğruladı

RUSYA Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'in Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan bölgelerdeki durumun "feci" olduğunu doğruladığını ve bunu gizlemeye çalıştığını belirtti. Yabancı ve Ukraynalı medya mensuplarının Ukrayna'da Rus ordusunca kuşatılan bölgelere girmeleri için Rusya Bakanlığı tarafından koridorun hazırlandığını belirten Konaşenkov, ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi'nin, "Ukraynalı ve yabancı gazetecilerin, Rus birliklerince kuşatılan bölgelere girmelerini yasakladıklarını" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekti. Konaşenkov, "Bu açıklama, Ukraynalı askerlerin durumunun feci olduğunu resmen doğruladı" dedi.