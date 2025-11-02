31 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi cezaevine gönderildi

İÇIŞLERI Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 31 ilde 2 haftadır devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 56 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık. 50'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.