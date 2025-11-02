Terörsüz Türkiye için kritik viraj!

ENTEGRASYON KIRMIZI ÇİZGİ: SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG'nin entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. SDG'nin kolordu şeklinde yapılanması karşılık görmedi. Tümen olarak yapılanacak ve ülkenin değişik yerlerinde görevlendirilecekler. SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor'da üç tümen halinde kalmayı istiyor ve pazarlıkları bunun üzerinden yürütüyor. Ancak buna da sıcak bakılmıyor. Petrol ve su açısından zengin bu topraklarda yoğun olan ise Arap nüfusu. Kürtler, Kobani, Hama, Afrin gibi yerlerde yayılmış olarak varlıklarını sürdürüyor.