Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu şüpheli sıfatıyla ifade verecek!

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "Rüşvet" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldı. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu yarın ifade verecek. İfade işlemleri emniyette gerçekleşecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlanmıştı. Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı. Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedilmişti. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.