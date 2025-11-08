  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İstanbul'da korkutan anlar! İstiklal Caddesi'nde çatışma çıktı: 2 yaralı

Son dakika haberleri... İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde otel sahibi ile kafeterya sahibi arasında çıkan gürültü tartışmasında silahlar konuştu. Otelden silahla çıkan kişi, kafeteryanın sahibi çalışanların üzerine ateş açmasıyla 2 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheliyi olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte yakaladı.

Olay, saat 10.00 Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf olan otel sahibi ve kafeterya sahibi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran otel sahibi, kafeteryaya inerek sahibini ve çalışanını vurdu. Olayda saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan 2 kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.



BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla ateş açan otel sahibi ve olaya karışan 2 kişiyi kısa süre sonra yakaladı.



Otelde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancayla birlikte toplamda 2 silah ele geçirildi

