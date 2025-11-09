Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü sebebiyle yazılı mesaj paylaştı.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz Atatürk 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine derin izler, arkasında da büyük eserler bırakmıştır. Her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir. Atatürk esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olarak sivrilmiştir.

Gerek askerlik hizmeti süresince, gerekse de devlet ve siyaset hayatında karamsarlıktan uzak durmuş, müstevlilerin zulüm senaryolarına kahramanca bir mücadeleyle direnerek milli gönüllerde bayraklaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal meşruiyetten, insanlığın evrensel prensiplerinden ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiş, taviz vermemiştir. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Milli Mücadele'nin hayranlık uyandıran zaferleri üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir.