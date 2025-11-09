İstanbul Valisi Davut Gül’den 10 Kasım mesajı: “Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan ve azimle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz”

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Gül, mesajında: "Anadolu topraklarına gömülmek istenen bir milletin yedi düvele karşı cesaretle yürüttüğü hak, vicdan ve onur mücadelesinin önderi; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi âleme irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Olağanüstü mücadelesiyle yediden yetmişe herkesi ortak idealler etrafında birleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, milletimiz var olduğu müddetçe asla unutulmayacaktır. Bizlere bıraktığı kutlu emanet Cumhuriyet, ilelebet yaşatılacaktır. Bugün; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle, şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan ve azimle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.' sözünü düstur ediniyor, gece gündüz demeden Türkiye'miz ve İstanbul'umuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadele'mizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, hürmetle, saygıyla yâd ediyorum. Ruhları şâd olsun." ifadelerini kullandı.