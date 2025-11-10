Çocukları suça itenlere ağır ceza geliyor! Bakan Tunç detayları paylaştı...

Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmekte. Buna göre silahlı örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek" ifadelerini kullandı.

DİĞER