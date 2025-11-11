Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tarihimizi yok sayanlara karşıyız

BAŞKAN Erdoğan katıldığı Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta; Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette "Atatürk maskesi" takarak, bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak.. İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretâmiz ifadelere aynı şekilde karşıyız" dedi.

'ELLERİ BOŞ DÖNÜYORLAR'

"BU milletin en büyük gücü; birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Millî, manevî ve kültürel değerlerimiz, aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir; bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek; Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir. Ülkesini, sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikâyet edenler değil; tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir. Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyetle özdeşleştirenlerin, özellikle son birkaç aydır, bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Her ne kadar Türkiye'yi yurt dışına şikâyet turlarından elleri boş dönseler de, ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor. Biz, FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar, çok didindiler, ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikâyet ettikleriyle kalmaya devam edecekler."

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DEYDİ

ÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıl dönümünde zatıaliniz, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

'Cumhur ittifakında

BİR ÇATLAK YOK'

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Siyaset üretiminde kendisini gösteremeyen, Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın diye aşırı uçlarda dolaşan birtakım odaklar var. Bunlara bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Her saldırıdan sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli çok güzel ifade ettiler; Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek değil, kriz çözecek bir ittifaktır" ifadelerini kullandı. PKK'nın fesih süreciyle ilgili de konuşan Çelik, "PKK terör örgütünün fesih ve silahların bırakılması, PKK'nın bütün uzantılarıyla feshinin sağlanması hedefi belli bir takvim ve yol haritası çerçevesinde devam ediyor" dedi.