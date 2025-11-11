Son dakika: MSB duyurdu! Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kargo uçağı Gürcistan'da düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazaya ilişkin, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız." sözlerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.

BAKAN YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"SADECE RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMASINI DİKKATE ALIN"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullandı;

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."