Akın Gürlek iddianameyi açıkladı: İmamoğlu’na 2352 yıla kadar hapis talebi



142 AYRI EYLEMDEN CEZA

BAŞSAVCI Akın Gürlek, "İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir" açıklamasını yaptı.



CHP HAKKINDA İHBAR

İDDİANAMEDE, "Seçim sandık verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden usulsüz yayıldığı anlaşıldığından Anayasa 68-69. maddeleri ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nu kapsamında gereğinin taktiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" cümleleri ile CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.



İMAMOĞLU ÖRGÜT LİDERİ

İDDİANAMEDE yer alan örgüt şemasına göre, Ekrem İmamoğlu "örgüt lideri" olarak gösterilirken 10 ismin ise doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. Bu isimler şöyle sıralandı: Mehmet Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Yakup Öner, Mustafa Akın, Resul Emrah Şahan, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Bakir Aydöner, Hakan Karaniş, Sarp Yalçınkaya.



YÖNETİCİLERE BAĞLI İSİMLER

MURAT Ongun'a bağlı olduğu öne sürülen isimler: Emrah Bağdatlı, Özge Bağdatlı, Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Serdal Taşkın, Buğra Gökçe, Kaan Sürmegöz, Pınar Türker, Kadriye Kasapoğlu, Gözdem Ongun, Fatoş Ayık, Turan Aydoğan, Barış Kılıç, Nihat Uçan, Elif Atayman, Güldem Şık, Erdinç Çolak, Ulaş Yılmaz, Ömür Yılmaz, Vedat Şahin, Kahraman Yeşilyurt, Metin Bal, Elif Güven, Nazlı Dalar, Esma Bayrak FATİH Keleş ve Ertan Yıldız'a bağlı olduğu iddia edilen isimler: Elçin Karaoğlu, Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ali Rıza Yılmaz, Can Akın Çağlar, Gürkan Alpay, Ramazan Gülten, Mehmet Çakırlıoğlu, Murat Yazıcı, Ufuk Karakaya, Taner Çetin, Arzu Can, Çağla Demir, Ziya Gökmen Togay, Ali Sukas, Burak Sıralı, Ali Kurt, Şafak Başa