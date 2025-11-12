Akın Gürlek iddianameyi açıkladı: İmamoğlu’na 2352 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aylardır süren yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Başsavcı Akın Gürlek dün basın toplantısı yaparak 'İmamoğlu İddianamesi' hakkında önemli bilgileri paylaştı. 3900 sayfadan oluşan ve 402 şüpheliyi içeren iddianamede tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 10 yıllık süreçte kamu zararının 160 milyar TL olduğu vurgulanırken 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
İDDİANAMEYİ AÇIKLADI
CUMHURİYET Başsavcısı Akın Gürlek, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; iddianamemizle 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü, 7'si yakalama emriyle aranan 402 şüpheli ve 1'i adli kontrollü 5 müşteki şüpheli hakkında toplam 143 farklı eylemle ilgili olarak çeşitli suçlardan kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadelerini kullandı.
'SUÇ TARİHİ 10 YILLIK'
BAŞSAVCI Akın Gürlek, "Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğagılanacak. ziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı. 70'ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Adem Soytekin'i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı 6 tane örgüt yöneticisi var. Ekrem İmamoğlu örgüt yönedı. ticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor. İhalelerin süreçlerin ri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor" dedi. Gürlek şöyle devam etti: Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia ettiler biz rüşvet olduğunu tespit ettik. Önemli bir dosya bir an önce neticeye kavuşması lazım. Bu bizim temennimiz" ifadelerini kullandı.
142 AYRI EYLEMDEN CEZA
BAŞSAVCI Akın Gürlek, "İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir" açıklamasını yaptı.
CHP HAKKINDA İHBAR
İDDİANAMEDE, "Seçim sandık verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden usulsüz yayıldığı anlaşıldığından Anayasa 68-69. maddeleri ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nu kapsamında gereğinin taktiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" cümleleri ile CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.
İMAMOĞLU ÖRGÜT LİDERİ
İDDİANAMEDE yer alan örgüt şemasına göre, Ekrem İmamoğlu "örgüt lideri" olarak gösterilirken 10 ismin ise doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. Bu isimler şöyle sıralandı: Mehmet Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Yakup Öner, Mustafa Akın, Resul Emrah Şahan, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Bakir Aydöner, Hakan Karaniş, Sarp Yalçınkaya.
YÖNETİCİLERE BAĞLI İSİMLER
MURAT Ongun'a bağlı olduğu öne sürülen isimler: Emrah Bağdatlı, Özge Bağdatlı, Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Serdal Taşkın, Buğra Gökçe, Kaan Sürmegöz, Pınar Türker, Kadriye Kasapoğlu, Gözdem Ongun, Fatoş Ayık, Turan Aydoğan, Barış Kılıç, Nihat Uçan, Elif Atayman, Güldem Şık, Erdinç Çolak, Ulaş Yılmaz, Ömür Yılmaz, Vedat Şahin, Kahraman Yeşilyurt, Metin Bal, Elif Güven, Nazlı Dalar, Esma Bayrak FATİH Keleş ve Ertan Yıldız'a bağlı olduğu iddia edilen isimler: Elçin Karaoğlu, Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ali Rıza Yılmaz, Can Akın Çağlar, Gürkan Alpay, Ramazan Gülten, Mehmet Çakırlıoğlu, Murat Yazıcı, Ufuk Karakaya, Taner Çetin, Arzu Can, Çağla Demir, Ziya Gökmen Togay, Ali Sukas, Burak Sıralı, Ali Kurt, Şafak Başa