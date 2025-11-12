  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Emine Erdoğan: ‘Her fidan, yarınlara armağan olsun’

Emine Erdoğan: ‘Her fidan, yarınlara armağan olsun’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emine Erdoğan: ‘Her fidan, yarınlara armağan olsun’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan şunları kaydetti: "Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu

niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA