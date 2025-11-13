Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Erhürman ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eşlik eden eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırladı.

"GÖNÜL BİRLİĞİNİ PEKİŞTİRİYORUZ"

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."